"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев

Папа Римский Франциск пошутил над священнослужителями из Бразилии. Они обратились к нему с просьбой молиться за бразильский народ.
"Вам нет спасения. Слишком много кашасы (бразильский крепкий алкогольный напиток) и мало молитв", - говорит Франциск на видео в Instagram.
Ролик стал вирусным. Бразильцы оценили шутку понтифика.
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Папа Франциск читает проповедь на площади Святого Петра в Риме по средам, после чего подходит к верующим.
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Папа Римский Франциск с тревогой следит за событиями на востоке Украины и призывает предотвратить эскалацию насилия. Он молится за мир на оккупированных Россией украинских территориях.
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