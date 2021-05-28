"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев

Папа Римский пошутил над бразильцами. Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск пошутил над священнослужителями из Бразилии. Они обратились к нему с просьбой молиться за бразильский народ.

"Вам нет спасения. Слишком много кашасы (бразильский крепкий алкогольный напиток) и мало молитв", - говорит Франциск на видео в Instagram.

Ролик стал вирусным. Бразильцы оценили шутку понтифика.

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Папа Франциск читает проповедь на площади Святого Петра в Риме по средам, после чего подходит к верующим.

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Папа Римский Франциск с тревогой следит за событиями на востоке Украины и призывает предотвратить эскалацию насилия. Он молится за мир на оккупированных Россией украинских территориях.