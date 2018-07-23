Слишком богатое село предлагают освободить от налогов

Французском селу Ле Пертюс рекомендуют прекратить взымать налоги, потому что оно слишком богатое - избыток бюджетных средств в казне деревни превышает $1 млн.

Автор: Daily Mail Село хотят освободить от налогов через избыток средств в бюджете

"Мы рекомендуем местным властям отменить налогообложение. В прошлом году местная власть заработала $315 тыс., а потратила всего $6,5 тыс.", - рассказал Андре Пецзиарди, председатель Счетной палаты аудиторского бюро, сообщает Daily Mail.

Деревня Ле Пертюс расположена вдоль франко-испанской границы. Линия разграничения двух государств проходит по середине главной дороги в Ле Пертюсе.

Автор: Daily Mail Село хотят освободить от налогов через избыток средств в бюджете

В магазинах, расположенных на испанской стороне дороги, продают алкоголь, табак и духи по более низким ценам. Французы приезжают в деревню со всей страны. Паркуют авто на французской стороне и идут на другую сторону улицы скупать более дешевые испанские товары.

Автор: Daily Mail Село хотят освободить от налогов через избыток средств в бюджете

Для сравнения, пачка сигарет стоит $9 с французской стороны и $6 - с испанской.

Желающих купить дешевые товары много. Оплатой за парковку на французской стороне улицы они ежегодно пополняют местный бюджет на $920 тыс. В селе проживает всего 586 французских жителей. На каждого из них приходится по $1500 в год.

Государственные ревизоры призвали сельских чиновников отменить местные налоги. Сумма дохода бюджета значительно превышает расходы сельского совета.

Мэр деревни Мари-Элен Руарт-Лукен планировала инвестировать заработанные деньги в медицинский центр и детский игровой парк. "Я понимаю выводы ревизионного управления, но не могу принять эти рекомендации", - заявила она.

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Автор: Daily Mail Мэр деревни Мари-Элен Руарт-Лукени планировала инвестировать заработанные деньги в медицинский центр и детская игровая парк

Выполнять рекомендацию бюро или нет до конца месяца должен решить местный префект.

Часть жителей села обрадовались этому предложению, другие заявили, что отмена налогов замедлит развитие населенного пункта.

Автор: Daily Mail Село хотят освободить от налогов через избыток средств в бюджете

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