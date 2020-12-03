Слежка и незаконные увольнения: на Google посыпались обвинения сотрудников

Google ведет наблюдение за своими сотрудниками. Фото: PIXABAY.COM

Национальное управление по трудовым отношениям США обвинило Google в незаконных увольнениях, слежке за сотрудниками и препятствовании в создании профсоюза.

Подробностями поделилось CNBC.

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Сам Google обвинения опровергает и утверждает, что поддерживает права работников. А открытые дискуссии и дебаты в компании всегда были частью культуры.

"Мы гордимся нашей культурой и намерены защищать ее от попыток отдельных лиц подорвать ее, в частности, за счет нарушения политики безопасности и внутренних систем", - говорится в комментарии компании.

В NLRB ждут ответа от Google до 16 декабря. Слушания по этому делу запланированы в Сан-Франциско, где расположена штаб-квартира компании, на 12 апреля 2021 года.

В поисковик Google Chrome внедрят голосового ассистента.