Слепому человеку частично вернули зрение с помощью водорослей

Для выработки достаточного количества светочувствительного белка и адаптации мозга к восприятию света понадобились месяцы. Фото: pixabay.com

Благодаря светочувствительным белкам, обнаруженным в водорослях, группе ученых из Франции удалось частично восстановить зрение у слепого мужчины с редким заболеванием глаз. Для лечения использовали оптогенетику - это новая сфера медицины, которая заключается в использовании света для контроля за нервными клетками.

У 58-летнего мужчины, на котором испытали экспериментальную генную терапию, 40 лет назад диагностировали пигментный ретинит, пишет BBC. Это наследственное дегенеративное заболевание приводит к разрушению светочувствительных рецепторов. Глаза мужчины все еще могли отличать свет от тьмы. А с помощью специальных очков он мог частично видеть одним глазом.

Ученые из Института зрения в Париже под руководством Хосе-Алена Сахеля впервые применили оптогенетическое восстановление зрения для лечения нейродегенеративной болезни. Помог светочувствительный белок каналродопсин, который содержится в зеленых водорослях.

Терапия проходила в два этапа. Сначала пациенту ввели в глаз, который видел хуже, вирусный вектор, что стимулировал производство каналродопсинов в той части роговицы, которая не была поражена пигментным ретинитом. Светочувствительные белки посылали электрические сигналы в мозг, поэтому пораженный глаз начал различать свет, но только в янтарных оттенках. Поэтому ученые использовали специальные очки с видеокамерой спереди и проектором сзади. Эта конструкция превращала световые сигналы снаружи в спектр, который мужчина был бы способен различать. На выработку пациентом достаточного количества светочувствительного белка и адаптацию мозга к восприятию света ушли месяцы.

В результате мужчина научился определять объекты, которые находились перед ним. Электроэнцефалограмма подтвердила активность участков мозга, которые отвечают за зрение, в частности зрительной коры.

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Израильские врачи восстановили зрение мужчине после 10 лет слепоты благодаря новой революционной синтетической роговице. Искусственная роговица сделана из 100% синтетического материала. Она не требует донорской ткани, которая может привести к отторжению инородного тела.