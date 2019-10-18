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пятница, 18 октября 2019 01:35

Следующий саммит "Большой семерки" пройдет на курорте, который принадлежит Трампу

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Следующий саммит &quot;Большой семерки&quot; пройдет на курорте, который принадлежит Трампу
Сообщили, где пройдет следующий саммит "Большой семерки". Фото: РБК

Саммит G7 в 2020 году пройдет на принадлежащем президенту США Дональду Трампу курорте для игры в гольф Trump National Doral возле Майами.

Саммит с участием лидеров Британии, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии пройдет 10-12 июня 2020 года, заявил и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, сообщает NBC news.

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Во время своего участия в саммите G7 во Франции Трамп рекламировал большую территорию курорта и его близость к аэропорту Майами, хотя и говорил, что не получит прямой выгоды от проведения там саммита.

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