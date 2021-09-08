"Сладкий пес на балконе": собака в Гданьске стала туристической достопримечательностью

Достопримечательностью польского города Гданьск стал пес, выглядывающий с балкона.

Местные жители и туристы посещают это место и ставят высокие оценки на Google-картах. Он получил название "Сладкий пес на балконе", пишет NOWEmedium.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Талантливая собака умеет ходить по канату с завязанными глазами

Собака за последние два года заслужила первое место в списке местных локаций. По рейтингу звездочек обогнал Лувр, Статую Свободы и Тадж-Махал. Сейчас пса просят включить в список культурного наследия ЮНЕСКО. Также у пса есть страница в Facebook с более 5 тыс. подписчиков.

Балкон находится на углу улиц Политехническая и Героев Варшавского гетто, его можно легко найти на Google Maps.





Собака-донор, сдавшая кровь, чтобы спасти еще 88 собак, ушла на пенсию после шести лет донорства. Пес по кличке Вуди из английского города Мелтон-Моубрей впервые сдал кровь, когда ему было три года. Сейчас ему девять.