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понедельник, 16 июля 2018 15:36

Скрипаля отравили коллеги из российской спецслужбы - СМИ

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Скрипаля отравили коллеги из российской спецслужбы - СМИ
Фото gs.fm

За отравлением бывшего российского разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоят сотрудники Главного разведывательного управления Российской Федерации.

"Коллеги разведчика Сергея Скрипаля причастны к отравлению в Великобритании. Эксперты из США и Англии пришли к одинаковым выводам и готовы назвать имена этих сотрудников ГРУ", - сообщает издание The New York Times.

Британские правоохранители уже близки к тому, чтобы назвать конкретных лиц, которые провели операцию.

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Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 в британском Солсбери. Сергей Скрипаль, который работал на британские спецслужбы как бывший сотрудник ГРУ, имеет двойное гражданство России и Великобритании, и его дочь, гражданка Российской Федерации Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" и госпитализированы в бессознательном состоянии . 29 марта Юлия пришла в себя и начала говорить, а 10 апреля ее перевезли в госпиталь на британской военной базе. 7 апреля стало известно, что Сергей Скрипаль также пошел на поправку.

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