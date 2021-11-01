"Скотина лысая": белорус получил два года за комментарий силовику

В Беларуси мужчина получил до двух лет ограничение свободы с направлением в заведение открытого типа за комментарий в соцсети.
Решение вынес Сморгонский райсуд, сообщил правозащитный центр "Весна".
Мужчина оставил комментарий под постом с фотографией начальника Ганцевичского РОВД Виталия Кулешова в российских "Одноклассниках".
"Скотина лысая, скоро придет наше время, х*й конченый", - написал он.
Белоруса обвинили в оскорблении госслужащего в связи с исполнением им служебных обязанностей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фанатов Цоя официально признали "экстремистами"
В сентябре этого года к двум годам лишения свободы приговорили учительницу английского языка 33-летнюю Марию Михееву из Беларуси. Женщина оставила комментарий в одном из Telegram-чатов под фотографией силовика.
Комментарии