Школьники подделали результаты Covid-теста, чтобы не ходить в школу

Учеников класса перевели на дистанционное обучение. Фото: pixabay.com

В Швейцарии 3 ученика подделали положительные результаты теста на коронавирус, чтобы не ходить в школу.

О мошенничестве узнали, пишет Blick. Теперь школьникам из города Базель грозит наказание.

Незадолго до весенних каникул ученики подделали SMS-сообщения из приложения для отслеживания Covid-контактов. Из-за их сфальсифицированных результатов на десятидневный карантин отправили 25 человек, а учеников класса перевели на дистанционное обучение.

Теперь против старшеклассников могут открыть уголовное дело, ведь речь идет о подделке медицинских документов. В школе учеников ждут дисциплинарные наказания, но отчислять их пока не планируют.

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7 апреля в Швейцарии зафиксировали 2 301 новый случай инфицирования. Госпитализировали 112 человек. В стране продолжается кампания вакцинации. К концу июня 2021 года Швейцария хочет вакцинировать по крайней мере одной дозой 75% людей из уязвимых групп и 60% всего взрослого населения.