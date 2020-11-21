Школьница из Италии вышла на протест, чтобы прекратить дистанционное обучение

По словам Аниты, дети хотят вернуться в школу. Фото: unsplash

После перевода школ на дистанционное обучение из-за пандемии 12-летняя Анита Яковели из Турина начала протестное движение "Школы для будущего".

Девушка уверяет ㅡ учиться в школах безопасно, а от занятий за компьютерами дети устали, сообщает Hromadske со ссылкой на The Guardian.

Школьница с начала дистанционного обучения приходила к собственной школе и на улице продолжала работать с планшетом. Наряду со своим учебным местом она ставит плакат: "Обучение в школе ㅡ это наше право". Инициатива распространилась по всей Италии: школьники устраивают сидячий протест в Риме, Милане, Флоренции.

По словам Аниты, дети хотят вернуться в школу, потому что устали сидеть в помещениях перед компьютерами. Во время дистанционного обучения могут возникнуть проблемы с интернетом, от постоянного пребывания перед экраном трудно сконцентрироваться, говорит школьница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон

Школы в Италии открыли для учеников в сентябре, через полгода после закрытия. Но уже через несколько недель в стране зафиксировали вторую волну коронавируса и детей вернули на дистанционное обучение.

Протест даже привлек внимание Министра образования Италии Люсии Аццолины, которая позвонила Аните и заверила, что работает над скорейшим восстановлением работы школ. Со своей стороны девушка заверила, что в школах безопасно, дети постоянно в масках, дезинфицируют руки и проветривают аудитории.

Поддерживает протесты в стране организация Priorità alla Scuola ("Приоритет для школы"), в которую входят родители и учителя, что выступают за улучшение образования. Протесты получили название "Школы для будущего", что похоже на протесты екоактивистки Греты Тунберг "Пятницы за будущее".

Италия стала одной из наиболее пострадавших стран в начале пандемии весной. Там подтвердили более 1,3 млн случаев инфицирования, из них 48,5 тысячи человек умерли и более 520 тысяч выздоровели.

В мире по состоянию на 21 ноября от коронавируса выздоровели 40,9 млн человек. Болеют 16,4 млн.