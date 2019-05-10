Сколько заработал Starbucks на киноляпе в сериале "Игра престолов"

В четвертой серии финального сезона "Игры престолов" в один из кадров попал стаканчик с известной сети кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks. Фото: media-cdn.tripadvisor.com

Ошибка съемочной группы сериала "Игра престолов" принесла компании Starbucks $2,3 млрд.

Подсчеты провели американские маркетологи, рассказали в CNBC.

В четвертой серии финального сезона "Игры престолов" в один из кадров попал стаканчик из известной сети кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks. Он был на столе у ​​Дейенерис Таргариен. Этот ляп стал мемом, о котором заговорил весь мир.

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Одна из PR-компаний США подсчитала, что в сети, на телевидении и радио было примерно 10 тыс. упоминаний о Starbucks и "Игре престолов". При этом четвертую серию только в прямом эфире смотрели 11,8 млн зрителей. Теги с названием компании и сериала разошлись сетями, форумами, блогами и новостными сайтами. По мнению маркетологов, все эти упоминания принесли компании-кафе примерно $2,3 млрд. Самое интересное, что на самом деле чашка Дейнерис не принадлежит Starbucks. Этот стаканчик ирландской компании Paper Cup.

Голливудская актриса Джессика Честейн выразила недовольство сюжетом "Игры престолов". По ее мнению, авторы проекта не относятся серьезно к проблеме изнасилований.