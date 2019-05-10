Сколько заработал Starbucks на киноляпе в сериале "Игра престолов"

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1386
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4259
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 963
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2511
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3276
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5625
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1899
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2070
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3303
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5492
Фото
Все фото
5
4
3
28
19
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
В Турции выпал снег
В Турции выпал снег
Систему укрытий Гитлера начали реставрировать
Систему укрытий Гитлера начали реставрировать
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Видео
Все видео
Американцы провели запуск баллистической ракеты
Американцы провели запуск баллистической ракеты
Путин окрестил Киев российской столицей
Путин окрестил Киев российской столицей
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Катастрофа в Шереметьево: показали видео спасения пилота
Катастрофа в Шереметьево: показали видео спасения пилота
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3006
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1278
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1386
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3222
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3339
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 603
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
пятница, 10 мая 2019 12:22

Сколько заработал Starbucks на киноляпе в сериале "Игра престолов"

  Комментировать
Сколько заработал Starbucks на киноляпе в сериале &quot;Игра престолов&quot;
В четвертой серии финального сезона "Игры престолов" в один из кадров попал стаканчик с известной сети кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks. Фото: media-cdn.tripadvisor.com

Ошибка съемочной группы сериала "Игра престолов" принесла компании Starbucks $2,3 млрд.

Подсчеты провели американские маркетологи, рассказали в CNBC.

В четвертой серии финального сезона "Игры престолов" в один из кадров попал стаканчик из известной сети кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks. Он был на столе у ​​Дейенерис Таргариен. Этот ляп стал мемом, о котором заговорил весь мир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создатели "Игры престолов" прокомментировали свой киноляп

Одна из PR-компаний США подсчитала, что в сети, на телевидении и радио было примерно 10 тыс. упоминаний о Starbucks и "Игре престолов". При этом четвертую серию только в прямом эфире смотрели 11,8 млн зрителей. Теги с названием компании и сериала разошлись сетями, форумами, блогами и новостными сайтами. По мнению маркетологов, все эти упоминания принесли компании-кафе примерно $2,3 млрд. Самое интересное, что на самом деле чашка Дейнерис не принадлежит Starbucks. Этот стаканчик ирландской компании Paper Cup.

Голливудская актриса Джессика Честейн выразила недовольство сюжетом "Игры престолов". По ее мнению, авторы проекта не относятся серьезно к проблеме изнасилований.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько заработал Starbucks на киноляпе в сериале "Игра престолов"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 4 Просмотров: 256851
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 157191
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 29740
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
28
 Просмотров: 14284
Показали кадры предпоследней серии &quot;Игры престолов&quot;
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
10
 Просмотров: 13968
Мир
Окрестности Нотр-Дама "нафаршированы" свинцом
Окрестности Нотр-Дама "нафаршированы" свинцом Просмотров: 603
Эстония выставила территориальные претензии к России
Эстония выставила территориальные претензии к России Просмотров: 1692
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
5
 Просмотров: 477
Показали фото новой купюры с ошибкой
Показали фото новой купюры с ошибкой Просмотров: 792
Юрист Трампа попросил о встрече с Зеленским
Юрист Трампа попросил о встрече с Зеленским 1 Просмотров: 882
Больше всего комментируют
6
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
4
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
4
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
Голосов: 86
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua