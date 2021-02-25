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Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
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В польских супермаркетах немало продуктов стоят дешевле, чем в Украине или их реализуют за примерно такую же цену. Ежедневно в магазинах есть много акций на различные группы товаров.Скидки могут достигать 50% и более.

Gazeta.ua подготовила подборку фотографий из популярных польских супермаркетов Lidl и Kaufland. На них видно цены, которые выставляют сети на разные товары. Для сравнения с Украиной суммы на ценниках следует умножить на 7,55. Столько гривен стоит 1 злотый по курсу на 25 февраля.

В польских супермаркетах плитка шоколада стоит от 2 злотых. Это около 15 грн. В Украине сладости с Польщи перепродають в 2-4 раза дороже
Фото: Мария КОЖЕМЯКО
В супермаркетах большой выбор сосисок, мясных нарезок, паштетов
У супермаркетах в Польще продают мясные нарезки, как местного производства, так и привезенные с других стран
В каждом польском супермаркете есть большой выбор молочной продукции
Продукты, которые нужно сохранять при низких температурах - хранят в таких холодильниках

Часто акции выставляют на мясо, рыбу, сладости, сыры, алкоголь. При этом нет ограничений на количество продуктов со скидкой, которые может приобрести один покупатель.

В польских супермаркетах редко встречаются рыбные пресервы. Почти нет привычных для украинцев сельди в масле, маринованной скумбрии и др. Крайне редко попадается сушеная, или вяленая рыба. Зато много замороженной.

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Ценники в супермаркетах выставляют над товарами, а не внизу под ними, как в Украине. Многие из этих продуктов в нашей стране перепродают на рынках и магазинах с наценкой в 2-4 раза.

К концу недели власть Польши обещает ввести новые правила въезда в страну. Людей будут впускать во всех направлениях, только когда у них есть отрицательный тест на коронавирус, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

Автор: Сергей ДЗЕХ
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