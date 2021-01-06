Склонял к сексу и просил обнаженные фото несовершеннолетних фанаток: YouTube-блогера обвинили в педофилии

Карсона Кинга обвинили в педофилии. Фото: the-fine-bros.fandom.com

Американского YouTube-блогера 21-летнего Карсона Кинга обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетними девушками против их воли.

Об этом сообщило издание Daily Dot.

По словам его коллег Hugbox и Traves, он никогда этого не скрывал и говорил, что ему нравятся подростки.

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В начале 2020 года Кинг встречался с 17-летней девушкой. Позже фанаты начали говорить, что всех девушек он заставлял вступать с ним в сексуальный контакт и просил прислать обнаженные снимки.

Пока что блогер не дал никаких комментариев.

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