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пятница, 09 августа 2019 08:02

Скажу, что сдался сам: как задержали экс-президента Киргизии и где он сейчас

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Скажу, что сдался сам: как задержали экс-президента Киргизии и где он сейчас
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в следственный изолятор спецслужбы. Фото - Ракурс

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в следственный изолятор спецслужбы.

Под арестом он пробудет до 26 августа, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

"В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа", - сообщил Слесарев, передает "Интерфакс".

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По его словам Атамбаева обвиняют в незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Защита Атамбаева намерена добиваться его освобождения через международные суды.

Атамбаев ушел с поста президента Кыргызстана в декабре 2017 года. Новым главой государства был избран Асилбек Жээнбеков, у которого возник конфликт с предшественником. На фоне этой ссоры Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности.

На опубликованных кадрах в сети видно, что переговоры с Атамбаевым вел лично глава местного Министерства внутренних дел.

Спецорперация по задержанию Алмазбека Атамбаева началась 7 августа, однако силовикам не удалось ее успешно повести. События происходили в селе Кой-Таш: бойцы спецназа ворвались в дом бывшего президента. Его сторонники оказали сопротивление правоохранителям, в результате столкновений пострадали обе стороны конфликта. На следующий день бывший лидер Киргизии решил сдаться силовикам после долгих переговоров. Вечером 8 августа он был задержан и отправлен в Бишкек.

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