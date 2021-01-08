Скандал с вакцинацией вне очереди: 2 должностных лиц варшавского университета уволили

Расследование продлится до конца недели. Фото: RMF24

В Варшавском медицинском университете, в котором вне очереди вакцинировали от коронавируса десятки актеров и бизнесменов, освободили 2 должностных лиц. 7 января потеряла должность Малгоржата Рейник, занимавшая должность канцлера. Перед этим уволили руководительницу медицинского центра Еву Тжепал.

Как отмечает RMF24, расследование продлится до конца недели. Внутренняя комиссия, которую создал университет, установила, что вакцину от коронавируса предложили людям вне очереди за якобы опасения, что не все дозы будут вовремя использованы во время праздников. Канцлер Рейник отвечала за такое решение.

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"Речь идет о нарушениях и хаосе в проведении кампании вакцинации, за которые должна была нести ответственность Малгожата Рейник: отсутствие плана рекламной кампании и самой кампании вакцинации, которая началась в университете в конце года. Нарушение коснутся 29 и 30 декабря, когда препарат, который должен быть доставлен медикам и другим работникам университета, был передан не той группе людей, в том числе известным актерам", - сообщается в статье.

27 декабря в Польше началась кампания по вакцинации против коронавируса. Согласно программы в первые дни должны быть вакцинированы медики. Однако прививки получили и те, кто не входит в эту категорию.