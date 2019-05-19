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воскресенье, 19 мая 2019 12:06

Ситуация критическая: египетские военные задержали танкер с украинскими моряками

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Ситуация критическая: египетские военные задержали танкер с украинскими моряками
На борту Sea Shark находится 19 граждан Украины. Фото: Інформатор

Судно для перевозки нефти Sea Shark с украинскими моряками задержали египетские военные.

"Адмирал египетского флота Мустафа вместе с офицерами утром 18 мая поднялся на борт танкера. Он заявил, что судно надо разгрузить, пока этого не сделают - движение экипажа будет заблокировано", - говорит капитан танкера Виталий Нестеренко, передает Укрінформ.

По его словам, египетские офицеры ведут себя агрессивно. Адмирал угрожает применить силу, если не выполнять приказов.

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"Ситуация на борту критическая. Жизнь экипажа под угрозой! Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружено людьми, которые работают на флоте", - объясняет в письме Нестеренко.

Он добавил, что в украинских моряков забрали мобильные телефоны.

На борту находится 19 граждан Украины, гражданин Азербайджана, 11 филиппинцев. Также граждане Шри-Ланки и Индии, свидетельствуют данные из базы отслеживания судов FleetMon.

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