Сфотографировали уникальное природное явление сияющих волн

Фото: Alistair Bain Photography

Австралиец Алистер Бэйн сфотографировал сияющий планктон на берегу океана в бухте Тиндаллс в Окленде.

Он приехал к матери, когда увидел, что на пляже возле дома местные жители фотографируются на фоне биолюминисцентного явления, сообщает Daily Mail.

"Это началось примерно за полчаса после захода солнца. Пока не стемнело, трудно было что-то увидеть. Настоящая красота началась, когда планктон начал сиять", - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будто из стекла: показали удивительных животных с прозрачным телом

Мужчина признается, что увидел такое зрелище второй раз за жизнь.

"Самое удивительное то, что нам не пришлось никуда ехать. Сияние мы увидели на пляже Вангапараоа, прямо возле дома, в котором живет моя мать", - говорит австралиец.

Биолюминисценция является следствием химической реакции в организме определенных существ. Сияние - один из защитных механизмов отпугивания хищников.

"Трудно заранее предсказать, когда планктон начнет светиться, даже если учесть любовь этих организмов к теплым водам. Чтобы лучше рассмотреть этот эффект, надо возбудить воду. Ударные волны активизируют защитный механизм", - говорит коллега автралийця доктор биологических наук Дэниел Уорд.

Большинство видов планктона - биолюминисцентни.

Во льдах на территории Арктики ученые-биологи нашли "маленького монстра" - животное, которое раньше не встречали.