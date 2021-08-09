"Северный поток-2" запустят за считанные недели - посол РФ

США и Германия не помешают достроить "Северный поток-2" Фото: REUTERS

Строительство газопровода "Северный поток-2" завершит через несколько недель. Договоренность США и Германии никак не повлияет на темпы работ.

Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете "Известия".

По его словам, США и ФРГ не заключали соглашение по газопроводу, были только заявления.

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"Исходим из того, что немецко-американская договоренность не повлияет на темпы и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели", - сказал Нечаев.

США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Таким образом официально договорились о завершении строительства российского газопровода в Европу в обход Украины. Документ начинается с заверения, что Вашингтон и Берлин решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь, подтверждают необходимость принять меры против российской агрессии и деструктивных действий РФ в Украине и за ее пределами. США и Германия обязуются работать вместе в рамках недавно созданного диалога на высоком уровне, чтобы гарантировать, что Штаты и ЕС имеют инструменты и механизмы для реагирования на российскую агрессию, в том числе на попытки использовать энергию как оружие.