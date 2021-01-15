Северный поток-2 все же планируют достроить в этом году - СМИ

Северный поток-2 планируют завершить в июне. Фото: Reuters

Первую из двух веток "Северного потока-2" планируют достроить в первой половине года.

Во второй половине января начнется восстановление уже проложеных труб в водах Дании и начнется прокладка новых, сообщает Bloomberg.

Согласно документу-графику строительства, судно-трубопрокладчик Fortuna завершит работы в водах Дании к середине последней недели мая, после чего будет работать в немецких водах, где должно завершить строительство первой ветки до конца июня.

Ожидаемая скорость прокладки труб с помощью Fortuna составляет 400 метров в день. Вполне возможно, что дата завершения прокладки может быть отложена из-за сложностей, связанных с результатами бурения и погодными условиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завершили строительство Северного потока-2 в Германии

США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.