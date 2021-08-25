"Северный поток - 2" может стать независимым от российского Газпрома

Проект стоимостью $11 млрд и пропускной способностью 55 млрд кубометров столкнулся с противодействием со стороны Вашингтона, а также Украины и Польши. Страны уверены, что "Северный поток - 2" будет использован в качестве энергетического оружия Кремля. Фото: Reuters

Компания-оператор Nord Stream 2 подала жалобу на федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил, что газопровод "Северный поток - 2" должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС. В Германии эти нормы регулируются соответствующим национальным законом.

Об этом сообщило издание Reuters.

"Северный поток - 2" должен стать независимым от российского Газпрома, согласно директиве Евросоюза. Также 50% пропускной способности газопровода должны стать доступными для других поставщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина рассчитывает вместе с ЕС нейтрализовать "Северный поток - 2"

"Северный поток - 2" может быть использован только наполовину из-за того, что Газпром обладает монополией на экспорт газа с территории РФ.

Также в строительство газопровода вложились пять западных энергетических и нефтяных компаний: Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV и Engie. Вложили 50% финансирования.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против двух граждан России и одного российского судна из-за строительства российского газопровода "Северный поток - 2", который планируют закончить в августе 2021 года. Таким образом США отвечают на строительство российских газопроводов, которые "направлены на усиление влияния РФ на Европу и ослабление энергетической безопасности Украины".