Пока неизвестно, какой дальности были ракеты. Фото: Reuters

Северная Корея запустила 2 баллистические ракеты в сторону Японского моря.

В четверг утром Пхеньян осуществил уже второй за неделю запуск, сообщает CNN со ссылкой на американскую разведку. Пока неизвестно, какой дальности были эти ракеты.

Американская военная разведка все еще анализирует данные испытательного пуска, чтобы определить тип и дальность полета ракет.

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20 и 21 марта Северная Корея провела очередные ракетные пуски. Было запущено несколько ракет малой дальности. Северная Корея может ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Хотят "превратить границу в крепость и усилить военную бдительность в отношении Юга". План реализации разрабатывает военное руководство страны.