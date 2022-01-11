Северная Корея снова запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

Военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея выпустила еще один неизвестный снаряд в Японское море.
Об этом сообщила Yonhap News Agency.
Случилось это менее чем через неделю после того, как КНДР запустила первый снаряд.
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"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил о запуске в текстовом сообщении журналистам", – говорится в сообщении.
Подробности запуска журналистам не сообщили. После первого запуска КНДР утверждала, что это был запуск гиперзвуковой ракеты.
Запуск первой ракеты состоялся 5 января, через несколько дней после того, как глава КНДР Ким Чен Ын на встрече правящей партии Северной Кореи заявил, что Пхеньян будет продолжать укреплять свой оборонный потенциал.
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