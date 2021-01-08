Сеул и Токио ссорятся из-за компенсацию "женщинам для утешения"

Главный секретарь японского правительства Кацунобу Като / REUTERS

Южнокорейский суд в пятницу обязал Японию выплатить компенсацию 12 женщинам, которые были вынуждены работать в публичных домах во время Второй мировой войны. Это решение возмутило Токио.

Напоминание о колониальном правлении Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах вызывают споры между странами. Многие женщины, которых насильно делали "женщинами для утех", то есть проститутками, были жертвами сексуального насилия. Они годами требуют от Токио официальных извинений и компенсации. Об этом пишет Reuters.

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Япония заявляет, что вопрос урегулирован в соответствии с договором 1965 года, который нормализовал дипломатические отношения между Токио и Сеулом. Две страны договорились также безвозвратно положить конец спору в соглашении 2015 года.

Сейчас Центральный районный суд Сеула, суд низшей инстанции, обязал Японию выплатить каждой из 12 женщин по $ 91 тыс., Заявив, что ни одна из сделок не может лишить их права требовать компенсации.

Японский премьер Йосихиде Суґа заявил, что Япония не может согласиться с решением суда и заявил, что иск должен быть отозван.

Главный секретарь японского правительства Кацунобу Като назвал приговор неприемлемым. Вице-министр иностранных дел Такео Акиба вызвал посла Южной Кореи Нам Гван Пио, чтобы выразить очень решительный протест.

Посол Нам сказал, что будет стремиться предотвратить нежелательное влияния приговора на отношения.

МИД Южной Кореи заявил, что уважает решение суда, хотя и признает, что пакт 2015 года - действующее соглашение. В ведомстве также добавили, что приложат усилия, чтобы продолжить конструктивное сотрудничество между странами при рассмотрении влияния этого приговора на дипломатические отношения.

После вступления в должность в 2017-м президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин фактически аннулировал соглашение 2015 года. По соглашению, Япония принесла официальные извинения и предоставила $9,6 млн для фонда помощи женщинам-жертвам.

По оценкам историков, в колониальную эпоху около 200 тыс корейских девушек и женщин были вынуждены заниматься сексом с японскими солдатами. 16 женщин еще живы.