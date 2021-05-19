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среда, 19 мая 2021 12:46

Шесть волосин умершего Курта Кобейна продали за $14 тыс.
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Волосы Курта Кобейна продали на онлайн-аукционе.
Фото: Iconic Auctions
Волосы Курта Кобейна продали на онлайн-аукционе.
Волосы Курта Кобейна продали на онлайн-аукционе.

На онлайн-аукционе торгового дома Iconic Auctions продали шесть волосков с головы лидера американской группы Nirvana Курта Кобейна, который умер в апреле 1994 года.

О необычном лоте сообщило издание Daily Mail.

Начальная цена прядей Кобейна составляла $2,5 тыс. Анонимный покупатель предложил больше - $14,1 тыс.

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По информации издания, волосы рок-звезды хранилось в пластиковом прозрачном пакете. В комплекте с лотом также шли фотографии, на которых артисту обрезает волосы его подруга Тесса Осборн.

Ранее пряди Курта принадлежали коллекционерке волос знаменитостей Николь ДеПол. По ее словам, она получила их от Осборн после смерти Кобейна в 1994 году. Официальной причиной смерти назвали самоубийство.

3 марта 1994-го лидер группы Nirvana 27-летний Курт Кобейн впал в кому после приема препарата валиум с шампанским. За месяц, 4 апреля, рок-музыкант покончил с собой, выстрелив в голову из ружья.

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