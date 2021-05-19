Шесть волосин покойного рок-идола продали за $14 тыс

Фото: Iconic Auctions

На онлайн-аукционе торгового дома Iconic Auctions продали шесть волосков с головы лидера американской группы Nirvana Курта Кобейна, который умер в апреле 1994 года.

О необычном лоте сообщило издание Daily Mail.

Начальная цена прядей Кобейна составляла $2,5 тыс. Анонимный покупатель предложил больше - $14,1 тыс.

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По информации издания, волосы рок-звезды хранилось в пластиковом прозрачном пакете. В комплекте с лотом также шли фотографии, на которых артисту обрезает волосы его подруга Тесса Осборн.

Ранее пряди Курта принадлежали коллекционерке волос знаменитостей Николь ДеПол. По ее словам, она получила их от Осборн после смерти Кобейна в 1994 году. Официальной причиной смерти назвали самоубийство.

3 марта 1994-го лидер группы Nirvana 27-летний Курт Кобейн впал в кому после приема препарата валиум с шампанским. За месяц, 4 апреля, рок-музыкант покончил с собой, выстрелив в голову из ружья.