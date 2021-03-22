Серфингистку ударила молния во время тренировки к Олимпиаде

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22-летняя серфингистка из Сальвадора Кэтрин Диас Эрнандес ударила молния во время ее тренировки к летним Олимпийским играм в Токио.

Девушка участвовала в турнире, успех в котором принес бы ей путевку к Олимпийским играм, пишет BBC.

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Молния ударила в девушку, когда она находилась в воде.

"Кэтрин излучала радость и энергию, которые делают серфинг таким особенным и ценным для всех нас", - прокомментировали смерть спортсменки в Международной ассоциации серфинга.

Девушка занимала 3-е место в национальном рейтинге серфингисток.

Четырех садоводов в Индии поразила молния, когда прятались под деревом во время ливня.