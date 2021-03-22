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понедельник, 22 марта 2021 14:29

Серфингистку ударила молния во время тренировки к Олимпиаде
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Серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес умерла во время тренировки.
Фото: @katherinecook7
Серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес умерла во время тренировки.
Серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес умерла во время тренировки.
Серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес умерла во время тренировки.
Серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес умерла во время тренировки.

22-летняя серфингистка из Сальвадора Кэтрин Диас Эрнандес ударила молния во время ее тренировки к летним Олимпийским играм в Токио.

Девушка участвовала в турнире, успех в котором принес бы ей путевку к Олимпийским играм, пишет BBC.

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Молния ударила в девушку, когда она находилась в воде.

"Кэтрин излучала радость и энергию, которые делают серфинг таким особенным и ценным для всех нас", - прокомментировали смерть спортсменки в Международной ассоциации серфинга.

Девушка занимала 3-е место в национальном рейтинге серфингисток.

Четырех садоводов в Индии поразила молния, когда прятались под деревом во время ливня.

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Дата
22
марта

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