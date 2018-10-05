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пятница, 05 октября 2018 10:31

Сенцов прекратил голодовку - российские тюремщики

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Сенцов прекратил голодовку - российские тюремщики
Олег Сенцов прекратил голодовку - российские тюремщики

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.

Об этом сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, сообщает Meduza.

Сенцов прекратил голодовку неделю назад, сообщает российское оппозиционное СМИ "МБХ" со ссылкой на ФСИН.

"Голодовка официально прекращена. Олег Сенцов принимает пищу. Пока это диетические питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья", - сказал Максименко.

"Лучшие диетологи Москвы разработали специальную диету для вывода его из голодовки", - добавил

"За время голодовки Олег Сенцов потерял 12 кг, - передает слова Максименко "Московский комсомолец". - Его несколько раз вывозили в гражданскую больницу".

Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации в городскую больницу, заявлял ранее адвокат режисера. Дмитрий Динзе. Существовала угроза того, что Сенцова уведут с голодовки — насильно начав нормальное кормление, говорил Динзе. В конце сентября Сенцова все же доставили из колонии в Лабытнангскую городскую больницу будто бы для "планового обследования".

Адвокаты режиссера пока не комментируют ситуацию.

Сенцова задержали в 2014 году в Крыму. В августе 2015 года приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Обвиняли в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов на территории полуострова. 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку. Требовал освободить "всех украинских политзаключенных". В заявлении перечислил 64 человека, но свое имя не указал. Тюремщики сообщали, что он принимает "инфузионную терапию, включающую парентеральное питание, а также принимает питательную смесь Nutridrink.

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Дата
05
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