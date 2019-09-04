Сенаторы США требуют от Трампа помочь Украине

Группа американских сенаторов – республиканцев и демократов направила президенту США Дональду Трампу письмо с призывом без промедления выделить 250 миллионов долларов военной помощи Украине.
Финансовый пакет под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине" был одобрен Конгрессом США, однако администрация Трампа пока не предоставила деньги Киеву, передает Радио Свобода.
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"Это финансирование помогло Украине развить независимые военные способности и навыки, необходимые для отражения постоянных нападений Кремля на ее территории", – говорит сенатор-республиканец Роб Портман.
Некоторые американские законодатели призывают Конгресс взять на себя постоянное обязательство по защите интересов Украины в ее противостоянии с Россией.
США хотят от Украины сдвигов в борьбе с коррупцией. При наличии таковых готовы и в дальнейшем оказывать украинской стороне военную помощь.
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