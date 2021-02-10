Сенат США проголосовал за импичмент Трампу

Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту экс-президента Дональда Трампа.
Обсуждение по сути продолжат на следующий день, сообщает CNN.
56 сенаторов признали процесс импичмента Трампа конституционным, 44 - проголосовали против.
В поддержку импичмента выступили в основном сенаторы-демократы. По конституционности импичмента Трампа проголосовало шесть сенаторов Республиканской партии.
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Ранее сообщалось, что в Сенате начался второй процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа.
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