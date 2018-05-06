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воскресенье, 06 мая 2018 06:05

Семья с тремя детьми осуществила кругосветное путешествие
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Семья Крэйвенов совершила кругосветную одиссею длиной в 2 года
Фото: noonsite.com
Семья Крэйвенов совершила кругосветную одиссею длиной в 2 года
Семья Крэйвенов совершила кругосветную одиссею длиной в 2 года
Семья Крэйвенов совершила кругосветную одиссею длиной в 2 года

Семья Крэйвен из 5 человек - отец Каспер, мать Никола и трое детей Блюбелл, 9 лет, 7-летний Колумбус и 2-летняя Уиллоу - совершили кругосветное путешествие на яхте в течение двух лет.

Путешествие началось в 2014-м. Когда планировали ее, даже не имели лодки, вспоминает Каспер в своей книге "Где случается магия" ( "Where the magic happens"), рассказывает CNN.

Идея родилась во время работ в саду в английском графстве Кенте в 2009 году. Тогда у них было только два ребенка.

"Я работал бизнес-консультантом 18 часов в сутки. Практически не видел жену и детей. Наш брак оказался в сложной ситуации. Я подумал -" для чего мы все это делаем? ", - вспоминает мужчина.

О семье, которая осуществила кругосветное путешествие, Касперу рассказал брат. Мысль была странной, но она посеяла между Крейвенами зерно идей, вспоминает мужчина. . И в течение следующих полгода они занимались планированием путешествия.

Каспер принимал участие в международном соревновании яхтсменов 2000 - кругосветное регате 2000 BT Global Challenge. С 14 лет выходил в море, чтобы ловить крабов - это был его первый бизнес. Никола была на борту дважды и оба раза страдала от морской болезни.

"Мы понимали, что море является опасной средой. Поэтому потратили так много времени на то, чтобы изменить наш уклад жизни. Главной мотивацией было дать детям магический опыт. Позволить им посмотреть мир", - говорит мужчина.

В течение 5 лет Каспер открыл 3 предприятия стоимостью $ 1 млн каждый. Одно из них - аналитическую компанию - он продал за семизначную сумму.

В среднем путешествие будет стоить $ 713,5 тыс. - подсчитал Каспер в своей книге. Самый дешевый лодка обойдется в $ 0,5 млн, около $ 6 тыс. в месяц придется тратить на его ремонт, провизию и путешествия на берегу. Примерно столько же будут стоить прививки и другие необходимые медицинские процедуры. Радиооборудование и мобильная связь обошлись семье в $ 10 тыс. долларов.

В 2012-м в семье появился третий ребенок - Уиллоу. За полтора месяца до отправления Каспер перенес операцию на спине. Но это не остановило семью. В августе 2014-го 17-метровая яхта Aretha отчалила от южного берега Англии.

Они отправились на Канарские острова, там присоединились к международной яхтенной регате. Вместе с ней доплыли до Карибского моря. Затем прошли через Панамский канал и отправились к Австралии. А потом случилась авария.

Три дня они шли по солнцу, луне и звездам

Лодка была на расстоянии более 700 км от ближайшего клочка земли. Дул штормовой ветер. А у судна вышел из строя генератор. "Areth" окружали волны почти 70 м высотой. Ближайшее судно было в 160 км. Семья почти перессорилась. Здесь Касперу понадобился его опыт работы бизнес-консультантом и выступлений на публику.

"Вместо того, чтобы обвинять друг друга надо сосредоточиться на том, как вместе можно решить проблему", - пишет он в своей книге.

Генератор починить не удалось. Поэтому семья решила идти под парусами и добраться до ближайшей земли - одного из островов Кука под названием Нию. Следующие три дня они шли по солнцу, луне и звездам.

"Мы нашли что-то смешное и этой ситуации и работали вместе, будто команда. Это один из тех моментов нашей совместной работы, которым мы больше всего гордимся", - вспоминает Каспер.

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От Австралии они добрались до Бразилии. Затем второй раз пересекли Панамский канал и добрались до точки назначения - города Сан-Франциско в США.

Все это время дети учились самостоятельно - семья взяла с собой учебники начальной школы. Но им это не очень нравилось. Поэтому семья решила позволить детям идти за их страстью. Одним из увлечений Колумбуса, например, стала рыбалка. И это наоборот повысило их знания и умения в плане математики, общения, понимание бизнеса, точных наук в тысячу раз, убежден Каспер. Колумбус и Блюбелл очень легко сдали вступительные экзамены в частную школу после возвращения.

"Уиллоу впервые посетила школу в 3-летнем возрасте на экзотическом острове Полинезии. И у нее остался невероятный запас воспоминаний и впечатлений", - говорит мужчина.

Путешествие также помогло им стать высокообразованными людьми, способными преодолевать жизненные невзгоды значительно успешнее, чем большинство детей в том же возрасте. Их социальные навыки, уверенность, эмоциональная устойчивость просто замечательны, рассказывает отец.

Яхту семья оставила в Сан-Франциско. Иногда наведывается к ней. В прошлом году осуществила путешествие в Канаду.

1040 дней понадобилось жительнице Швеции 26-летней Фредерике Эк, чтобы преодолеть на своем велосипеде 50 тыс. км и посетить 45 стран. Путешествие началось с мечты. Она не была посвящена катанию на велосипеде напрямую. Фредерика хотела почувствовать свободу и увидеть мир, каким он есть на самом деле

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