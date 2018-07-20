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пятница, 20 июля 2018 15:43

Семья год боролась за мурал для сына

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Автор: BBC
  Семья воспроизвела "Звездную ночь" Ван Гога на стенах дома для своего сына
Семья воспроизвела "Звездную ночь" Ван Гога на стенах дома для своего сына

Любомир Ястрешебський и Нэнси Немгаузер из американского города Маунт Дора, Флорида, год отстаивали мурал на стенах своего дома. Нарисовали "Звездную ночь" Винсента ван Гога ради сына-аутиста.

Городская власть оштрафовала пару на $10 тыс. Нарушили закон о вывесках - пояснили чиновники. Яркий дом будет отвлекать автомобилистов от дороги. Супруги добилось разрешения на мурал, компенсации и извинений от властей, сообщает ВВС.

Нэнси подала иск в суд на город. Она считает, что чиновники нарушили их право на свободу выражения. Женщина пояснила, что разрисовали так свой дом, чтобы их сын-аутист мог вернуться домой. "Это будет для него ориентиром. Когда он упомянет о доме ван Гога, люди сразу укажут ему дорогу", - объяснила мать.

Автор: BBC
  Семья воспроизвела "Звездную ночь" Ван Гога на стенах дома для своего сына
Семья воспроизвела "Звездную ночь" Ван Гога на стенах дома для своего сына

17 июля 2018 года городской совет проголосовал за отмену штрафа. Позволили семье оставить дом разрисованным и выплатила $15 тыс. компенсации.

Мэр города Ник Гироне публично извинился перед супругами в местной ратуше.

"Это великий день для искусства ... и великий день для свободы", - сказал Ричард Барренехея местный художник, который нарисовал мурал.

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Дом ван Гога стал местной изюминкой, которая привлекает туристов.

Автор: BBC
  Семья воспроизвела "Звездную ночь" Ван Гога на стенах дома для своего сына
Семья воспроизвела "Звездную ночь" Ван Гога на стенах дома для своего сына
В городе Припять неизвестные ночью разрисовали несколько зданий и объектов. Об этом рассказали представители туроператора Чернобыль Тур, который организует экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС. В компаннии отметили, что вандалы нанесли трафаретные граффити на заброшенные здания и аттракционы.
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