Семья год боролась за мурал для сына

Любомир Ястрешебський и Нэнси Немгаузер из американского города Маунт Дора, Флорида, год отстаивали мурал на стенах своего дома. Нарисовали "Звездную ночь" Винсента ван Гога ради сына-аутиста.
Нэнси подала иск в суд на город. Она считает, что чиновники нарушили их право на свободу выражения. Женщина пояснила, что разрисовали так свой дом, чтобы их сын-аутист мог вернуться домой. "Это будет для него ориентиром. Когда он упомянет о доме ван Гога, люди сразу укажут ему дорогу", - объяснила мать.
17 июля 2018 года городской совет проголосовал за отмену штрафа. Позволили семье оставить дом разрисованным и выплатила $15 тыс. компенсации.
Мэр города Ник Гироне публично извинился перед супругами в местной ратуше.
"Это великий день для искусства ... и великий день для свободы", - сказал Ричард Барренехея местный художник, который нарисовал мурал.
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Дом ван Гога стал местной изюминкой, которая привлекает туристов.
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