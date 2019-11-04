Секс-скандал привел к увольнению гендиректора McDonald's

McDonald's потерял успешного руководителя через служебный роман. Фото: nbcchicago.com

Гендиректор и президент McDonald's Стив Истербрук ушел с должности после того, как правление признало, что он нарушил политику компании. Об этом вчера, 3 ноября, сообщили в компании.

Подробности сообщает CNN Business.

Истербрук, который стал генеральным директором в 2015 году, "продемонстрировал плохую оценку, связанную с недавними неформальными отношениями с работником", - говорится в сообщении McDonald's.

Хотя Истербрук разведен и не имеет личных обязательств перед супругами, такое поведение недопустимо. Сожаление по поводу сложившейся ситуации, Стивен выразил в электронном письме, направленном работникам McDonald's.

"Что касается моей отставки, то я вступил в недавние неформальные отношения с сотрудницей, которая нарушила политику McDonald's. Это была ошибка. Учитывая ценности компании, я согласен с правлением, что мне пора двигаться дальше. Кроме этого, я надеюсь, что вы можете уважать мое желание сохранить мою конфиденциальность ", - написал Истербрук.

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Новым генеральным директором McDonald's станет Крис Кемпчинский, который до последнего времени был главой американского подразделения. Его рекомендовал на эту должность сам Стив Истербрук.

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