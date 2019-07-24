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среда, 24 июля 2019 17:58

Секретные тюрьмы СБУ - нашли новую страшилку для россиян

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  ""Приходили "врачи" и кололи какие-то уколы, чтобы развязался язык"" - один из фейковых осужденных тюрьмы СБУ. Фото: НВ
""Приходили "врачи" и кололи какие-то уколы, чтобы развязался язык"" - один из фейковых осужденных тюрьмы СБУ. Фото: НВ

Российские пропагандистские СМИ распространяют новый фейк. Рассказывают о тайных тюрьмах СБУ на территории Донецкой области. Также, якобы, такие заведения есть в Харькове и других городах, расположенных вдоль линии соприкосновения.

По их словам, бойцы СБУ схватили живших в Енакиево. Аллу и Владимира Белоусовых и держали в аэропорту Краматорска. Супруги тюремщики били и хотели, чтобы Аллу изнасиловал другой задержанный житель Енакиево Константин Афонченко.

По словам Афонченко, "приходили "врачи" и кололи какие-то уколы, чтобы развязался язык". В роли доктора выступал Стеблюк, которого Афонченко назвал "маньяком из фильмов ужасов".

"Вид у него такой, словно у санитара. Я бы не сказал, что он имеет какое-то отношение к медицине. Небрежность во всем - во внешности, одежде. Шприц сомнительного происхождения, одноразовый. Явно, что его не только сейчас достали, этот шприц. Мне стало плохо, он предупредил: говори правду, потому что может быть летальный исход. Уколю другой - полегчает. Но мне реально плохо было. Говорю, что там Кеннеди? Давайте скажу, что Кеннеди я убил", - говорит Константин российскому телеканалу НТВ.

По его словам, его заставляли насиловать министра ДНР.

Кирилл Филичкин, который, якобы, был в секретной тюрьме в мариупольском аэропорту, рассказал, что его лично допрашивали депутаты Олег Ляшко и Игорь Мосийчук. Последний еще и пытал.

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В новой серии американского телесериала "Родина" нашли упоминание о фейке с "распятым мальчиком" в украинском Славянске. В 2014-м ложную информацию активно распространяли российские пропагандистские СМИ.

Упоминание о фейке заметили в 5-м эпизоде 7-го сезона на 19-й мин. эпизода.

По сюжету серии, советник президента США по нацбезопасности Сол Беренсон разбирается с фейковой новостью об убийстве сына одного из протестующих в штате Вирджиния. Беренсон предполагает, что распространенная информация о событиях в Вирджинии имеет похожий стиль с историей о "распятом мальчике" в украинском Славянске.

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