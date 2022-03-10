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четверг, 10 марта 2022 19:08

Спецтема: Война России против Украины

Сейм Литвы призвал ЕС безотлагательно предоставить Украине статус кандидата

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Сейм Литвы призвал ЕС безотлагательно предоставить Украине статус кандидата
"Предоставление Украине действующего статуса кандидата было бы важным знаком моральной поддержки ее народа", сообщают в Сейме Литвы. Фото: "Украинская правда"

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой пригласил все государства-члены Европейского Союза поддержать стремление Украины как можно быстрее стать полноправным членом ЕС и договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС. Об этом говорится в сообщении в Твиттере Сейма Литвы.

"Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, в которой приглашает все государства-члены Европейского Союза поддержать стремление Украины как можно скорее стать полноправным членом Европейского Союза и договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС", - говорится в сообщении.

В документе говорится, что "Украина должна пройти ускоренную процедуру вступления в ЕС без оговорок".

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"Предоставление Украине действующего статуса кандидата было бы важным знаком моральной поддержки ее народа. Принятие страны, народ которой продемонстрировал невероятную свободу и решимость бороться за европейские ценности, вдохновляет и укрепляет семью ЕС", - говорится в документе.

В резолюции говорится, что Украина добивалась членства в ЕС более десяти лет и что Украина и ЕС были связаны Соглашением об ассоциации за последние пять лет. Следовательно, согласно резолюции, заявление Украины о вступлении в ЕС является результатом его твердой приверженности европейской интеграции. Также в резолюции сейм Литвы подтверждает готовность предоставить Украине всестороннюю помощь в стремлении к членству в ЕС.

Послы ЕС обсудили заявки на вступление Украины, Молдовы и Грузии и попросили Еврокомиссию рассмотреть запросы стран и предоставить свою оценку. Теперь французское председательство в ЕС пришлет три письма Европейской комиссии с просьбой оценить заявки трех стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался за то, чтобы заявка Украины на членство в ЕС рассматривалась отдельно от заявок Грузии и Молдовы.

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