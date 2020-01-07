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вторник, 07 января 2020 14:30

Себастьян Курц во второй раз возглавил австрийское правительство

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Себастьян Курц во второй раз возглавил австрийское правительство
Скандал стався через віце-прем'єра Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе. Фото:росзмі

Президент Австрии Александер ван дер Беллен во вторник привел к присяге новое правительство.

Его вдруг возглавил Курц, пишут австрийские печатные СМИ.

Присягу Курц пообещал "защищать климат и границы" Австрии.

Сми отмечают, что в новом правительстве больше половины депутатов - женщины в возрасте от 40-40 лет.

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В сентябре 2019 партия Курца победила на внеочередных выборах. Досрочные выборы провели после того, как правительства Курца выразили недоверие из-за скандала вокруг бывшего вице-премьера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и неизвестной девушкой, которая выдавала себя за племянницу российского олигарха.

Компромат - видео, где политику предлагали деньги за услуги опубликовали сразу несколько СМИ

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