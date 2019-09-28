Сделал медвежью услугу - в России высказались об отставке Волкера

Косачев считает, что отставка Волкера затянет минские договоренности. Фото: "Цензор"

В России высказались об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев написал в Facebook, что это отсрочит выполнение минских договоренностей.

Косачев заявил, что Уолкер своей отставкой сделал медвежью услугу Украине.

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"В этом смысле Курт Волкер сделал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянул реализацию минских договоренностей всеми заинтересованными сторонам", - написал он.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Как отмечает CNN, Волкер подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, в котором говорилось о сокрытии Белым домом содержания разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.