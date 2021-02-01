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Сдает себя в аренду и ничего не делает: человек заработал $ 280 тыс. За 2 года

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Сдает себя в аренду и ничего не делает: человек заработал $ 280 тыс. За 2 года
Сёдзи Моримото имеет клиентскую базу в размере 3 тыс. Человек. Фото: Twitter Сёдзи Моримото

В 2018 году 37-летний житель Японии Сёдзи Моримото начал зарабатывать на том, что ничего не делает.

За 2 года мужчина собрал $280 тыс., сообщило издание The Independent.

Впервые он предложил себя в аренду в Twitter.

"Я предлагаю себя в аренду как человека, который ничего не делает. Вам сложно одному пойти в магазин? Не хватает игрока в команде? Вам нужен кто-то, кто забьет вам место? Я не могу делать ничего, кроме легких задач", - говорилось в публикации Моримото.

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В начале своей карьеры он выполнял поручения бесплатно. Но клиентская база начала стремительно расти и Моримото ввел фиксированную цену за услуги. Сейчас, чтобы арендовать мужчину на 1 ч. нужно заплатить $96, а также покрыть расходы на питание и транспорт. При этом, он не принимает более 4 клиентов в день.

По словам Моримото, чаще всего люди берут его услуги, чтобы их выслушали, когда им грустно или одиноко. Также мужчина сопровождал заказчика в ресторан, делал фото в Instagram, ловил бабочек в парке.

"Я не друг и не знакомый. Я свободен от раздражающих вещей, которые связаны с отношениями, но я могу облегчить людям чувство одиночества", - прокомментировал он.

Такая деятельность принесла Моримото популярность в соцсетях. Сейчас на аккаунт японца подписано около 300 тыс. пользователей.

17-летняя Маки Каррина из американского штата Техас признана обладательницей самых длинных в мире ног среди женщин и подростков. В прошлом году она попала в Книгу рекордов Гиннеса.

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Дата
01
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