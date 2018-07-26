СБУ подтвердила уничтожение российских наемников в Сирии

СБУ нашла доказательства уничтожения американцами наемников Вагнера. Фото depo.ua

В Службе безопасности Украины заявляют, что установили и идентифицировали свыше 200 наемников частной военной компании Вагнера. Из этих головорезов 80 погибли и более 100 были ранены 7 февраля 2018 года в Сирии.

Об этом на брифинге 26 июля в Киеве рассказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"СБУ установила и идентифицировала личности 206 наемников ЧВК Вагнера, которые непосредственно принимали участие в наступлении в районе поселка Хишам в Сирии. Имеющиеся документы свидетельствуют о том, что не менее 80 наемников погибли, более 100 получили ранения различной степени тяжести", - заявил Игорь Гуськов, руководитель аппарата главы СБУ, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным СБУ, высшее руководство РФ накануне президентских выборов в стране отдало приказ полностью скрыть информацию об этих потерях от российской общественности, а родственникам погибших откровенно врали.

"Но после президентских выборов в РФ родственники убитых наемников по очереди, в условиях строгой секретности, начали получать гробы со своими близкими. При этом их продолжали шантажировать невыплатами денежной помощи за гибель наемника в случае раскрытия информации".

Отмечается, что среди раненых в феврале 2018 года в Сирии СБУ идентифицировала одного гражданина Казахстана и одного гражданина Молдовы, и передал эту информацию соответствующим службам этих стран, законодательством которых наемничество является уголовным преступлением.

Среди раненых числится гражданин РФ Андрей Лебедев, который подозревается СБУ в причастности к авиакатастрофе 14 июня 2014 года возле Луганска самолета Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 украинских военнослужащих.

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Штурм Дебальцево в январе-феврале 2015 года в Донецкой области происходил при активном участии ЧВК "Вагнер". Эти бои стали "военным крещением" для частных наемников из России, рассказал экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).