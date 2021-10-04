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Сбой соцсетей: Цукерберг обеднел на 6,6 миллиарда

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Сбой соцсетей: Цукерберг обеднел на 6,6 миллиарда
В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Фото: daily.afisha.ru

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 6 миллиардов 600 миллионов долларов из-за падения акций соцсети, вызванных глобальным сбоем в ее работе.

Цукерберг опустился на шестое место в списке миллиардеров, сообщает Forbes.

Акции крупных американских интернет-компаний "провисли" на фоне глобального сетевого сбоя.

Facebook просел на 5%. Apple и Microsoft на 2,5%, Twitter - на 6,4%.

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Репортер The New York Times Шира Френкель сообщила, что сотрудники Facebook не могут попасть в офис. У них не работают электронные пропуска.

"Просто разговаривала по телефону с сотрудниками Facebook, и мне рассказали, что сегодня утром сотрудники не могут попасть в здание, чтобы начать оценку масштабов отключения из-за того, что их значки не работают для доступа к двери", - написала она в Твиттере.

Отмечают, что на самом большом хакерском форуме уже начали продавать данные более миллиарда пользователей FB. Это касается номеров телефонов, электронных почт и другой информации.

4 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. В Facebook, которая владеет Instagram и WhatsApp, заявили, что знают о проблеме и устраняют ее. Сбои носят масштабный характер. На проблемы в работе приложений жалуются по всему миру.

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp могло вызвать удаление записей DNS, которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете.

Эксперты допускают и возможность хакерской атаки, но считают этот вариант маловероятным.

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Дата
04
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