Санта-Клаус заразил коронавирусом десятки пенсионеров

Санта заразил Covid-19 пожилых людей. Фото: ТАСС

В Бельгии актер в костюме Санта-Клауса заразил Covid-19 десятки жителей дома престарелых. Пришел туда с рождественским выступлением.

Позже стало известно, что человек заболел ковид. Власти начали тестировать жителей дома. Сначала коронавирус обнаружили у 45 человек. Затем вирус подтвердился у 75 человек, включая 14 сотрудников, пишет Sky News.

Персонал дома надеялся, что визит Санта-Клауса поднимет моральный дух его жителей. Там отметили, что актер не чувствовал себя плохо перед работой. Он держался на расстоянии от людей и носил маску на лице, убеждают в пансионате.

"Сначала в доме престарелых говорили, что правила соблюдались. Но потом мы получили фото от семей его жителей, на которых видно, что это не так", - отметили в местной власти.

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Сейчас у больных симптомы от легких до средней тяжести.

Как показывают исследования, возраст человека не влияет на его восприимчивость к коронавирусной инфекции. Дети, подростки, взрослые и пожилые люди при сходных условиях имеют идентичные шансы заразиться. В то же время у пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, имеется повышенный риск тяжелого течения болезни.