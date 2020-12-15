Санта-Клаус иммунный к коронавирусу и сможет приносить подарки - ВОЗ

Санта-Клаусу "разрешили" путешествовать по миру и дарить едтям подарки. Фото: depositphotos

Пандемия корнавирусу не помешает Санта-Клаусу путешествовать по миру и приносить детям подарки под ёлку на Рождество.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, чтобы успокоить детей перед новогодними праздниками.

По словам ВОЗ, дети беспокоятся за подарки на Рождество.

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В этом году сотни Санта-Клаусов встречаются с детьми онлайн вместо личных встреч.

Так детей успокаивают во Всемирной организации здравоохранения. И советуют ждать Санту в праздничную ночь, мол, сказочный дедушка к вирусу иммунный, поэтому для него правительства многих стран согласились сделать исключение и пропустить через границы, чтобы праздник состоялся.

В Бельгии после визита Санта-Клауса произошла вспышка Covid-19 в доме пожилых людей. 61 пенсионер и 14 сотрудников учреждения получили положительный результат теста на коронавирус.