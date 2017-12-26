Санта Клаус с кляпом во рту - российские пропагандисты показали новогодний ролик

Российский канал показал видео, где Дед Мороз взял в заложники Санта Клауса. Фото: 7x7-journal.ru.

Российский канал Russia Today показал новогоднее видео, где Дед Мороз связал и засунул ему кляп в рот Санта Клаусу.

Сказочный герой взял в заложники своего коллегу для того, чтобы мальчик прочитал стихотворение на стуле, говорится в сюжете ТСН.

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События происходят в США. По сценарию, в ночь перед Рождеством маленький мальчик ждет Санту, готовит для него печенье с молоком. Ночью, когда он просыпается, чтобы посмотреть на подарки, то видит Санта Клауса связанным, с кляпом во рту. Дед Мороз, который стоит рядом, увидев мальчика, просит его прочитать стишок на русском языке. Малыш пугается, но подчиняется требованию.

В китайском городе Харбин в зоопарке работники переодели пингвинов в костюмы Санта Клаусов. Больше всего этому перевоплощению радовались дети. Они поиграли с маленькими копиями Санты.