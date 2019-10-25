Санкции против России останутся - Бундестаг

Бундестаг не согласился отменить санкции против России.

Немецкий Бундестаг не поддержал предложение Левой партии о смягчении антироссийских санкций.

Фракция "левых" призвала федеральное правительство содействовать на уровне ЕС для того, чтобы экономические санкции против России не были продлены еще раз, передают иностранные СМИ.

Мол санкции "не позволяют достичь цели, не имеют смысла с точки зрения экономики, а также быстрее провоцируют новые проблемы, чем их решают".

Бундестаг отклонил инициативу после того, как против проголосовали фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "зеленых". "Альтернатива для Германии" воздержалась.

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Напомним, комитет по петиций немецкого Бундестага рассмотрел в понедельник, 21 октября, петицию о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида.