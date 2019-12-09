Санкции против России: МИД Германии дало свой ответ

По словам Хааса, наладить отношения с ЕС России поможет участие в установлении мира в Украине. ФОТО: deutschland.de

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что на сегодняшний день нет причин вносить изменения в режим санкций ЕС против России.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице МИД Германии в Twitter.

"Вклад РФ в установление мира в Украине является ключом к налаживанию отношений между ЕС и Россией. Люди в восточной Украине слишком долго ждали мира. Пока нет оснований менять режим санкций ЕС", — говорится в сообщении.

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В ноябре Владимир Зеленский провел с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом официальную встречу. Среди вопросов, которые обсуждали, была ситуация с безопасностью на Донбассе.