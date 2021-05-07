Самый высокий бассейн в мире открыли на высоте почти 300 м

Самый высокий в мире пейзажный бассейн внутри здания / Address Beach

В Дубае, в ОАЭ, открылся самый высокий пейзажный бассейн в мире внутри здания. Место для купания на крыше открыли в отеле Address Beach на высоте 293,9 м.

Его длина 94,84 м и ширина 16,5 м. Это почти вдвое больше, чем бассейн олимпийских размеров. Об этом пишет CNN.

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Бассейн доступен только для гостей отеля в возрасте от 21 года. Но у него тоже можно полюбоваться видами, заказав столик в соседнем ресторане Zeta Seventy Seven на крыше. Ресторан назван так, потому что он, как и бассейн, на 77-м этаже отеля.

Отель Address Beach занимает комплекс из двух башен, соединенных надземным мостом от 63-го по 77-й этажи. На мосту расположены дорогие апартаменты, на высоте 294,4 м. Он является самой высокой жилой этажностью небесного моста в мире.

В мае также откроется еще один рекордный бассейн - лондонский Sky Pool в британской столице. Это 25-метровый прозрачный бассейн между 10-ми этажами двух жилых небоскребов. Однако, чтобы попасть в Address Beach Resort, вы должны быть владельцем квартир как минимум за $1,4 млн.