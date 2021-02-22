Самый толстый парень в мире сумел сбросить 110 кг

Айра до операций и изменения образа жизни и после / CATERS NEWS

Самый толстый парень в мире похудел более чем наполовину после того, как ему сделали несколько операций, а также после жесткой диеты и режима физических упражнений.

Арья Перман, которому сейчас 14 лет, хвастается новой фигурой. Несколько лет назад он весил 192 кг. Сейчас 72 кг. Об этом пишет Mirror.

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Юноша живет в маленьком селе на Западной Яве, что на Индонезии. Он был настолько толстым, что ему приходилось принимать ванну в открытом бассейне, потому что не мог нормально помыться. Его ожирение плохо влияло на здоровье и самочувствие, и не мог ходить в школу, ему сложно было дышать, пройдя несколько шагов.

Его огромная фигура также означала, что не мог поместиться в одежде. Проводил дни за тем, что ел нездоровую пищу, включая любимую лапшу быстрого приготовления. Также любил Coca-Сola и обычно ел ежедневно столько, что пищи было бы достаточно, чтобы накормить 2 взрослых.

Его мать Рокая, 39 лет, и отец-фермер Ади Соматр, 50 лет, были настолько обеспокоены здоровьем сына, что заставили его сесть на диету и заняться спортом. Диетологи изменили рацион парня. Вместо сидеть дома, Айри приказали ежедневно ходить, а также заниматься спортом и плавать.

За последние 3 года ему сделали ряд операций бандажирования желудка. Парень изменил рацион и начал тренироваться. Наконец, сбросил 110 кг. Теперь Айра ходит 3 км в день, играет в баскетбол и другие виды спорта. Благодаря новой фигуре может лазить по деревьям и впервые получил удовольствие от езды на мотоцикле. Айра также может ходить в школу, однако сейчас она закрыта из-за пандемии коронавируса.

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