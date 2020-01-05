Самый старый человек в мире отпраздновала 117 день рождения

Японку Кейн Танаку признали самым пожилым человеком на планете.

Японка Кейн Танака отпраздновала свой 117 день рождения.

В прошлом году Книга рекордов Гиннеса признала женщину самым пожилым человеком на планете, передает Reuters.

День рождения Кейн было 2 января, однако праздновала она 5 января в доме престарелых вместе с друзьями и персоналом.

Танака родилась 2 января 1903. В семье она была седьмой среди восьми детей. Вышла замуж в 1922 году и родила четверых детей, впоследствии семья усыновила еще одного ребенка.

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За всю историю зафиксированных рекордов, дольше всех прожила Жанна Кальман из Франции. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.