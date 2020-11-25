Самый сексуальный мужчина планеты будет продавать интимные фото ради благотворительности

Майкл Б. Джордан создаст аккаунт на OnlyFans. Фото: www.pinterest.com

Американский актер Майкл Б. Джордан, который стал самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии журнала Рeople, создаст страницу на OnlyFans.

Об этом знаменитость сообщил в интервью Джимми Киммелу на YouTube.

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Мужчина поделился, что заведет аккаунт на платной платформе для интимного контента ради благотворительности. Заработанные деньги Джордан отдаст школе барберов.

Звезда "Черной пантеры" объяснил,что из-за пандемии коронавируса закрылось много бизнесов и школ. Таким образом он хочет помочь.

Американский глянец People назвал самого сексуального мужчину планеты. В этом году выбрали американского актера 33-летнего Майкла Бекари Джордона.