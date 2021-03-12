Самый массовый расстрел в истории страны

Учительница Гвен Мэйор и его ученики, которые попали под расстрел / Wikipedia

13 марта 1996-го в шотландской деревне Данблейн 43-летний Томас Гамильтон вошел в помещение местной школы и начал беспорядочную стрельбу из 4-х пистолетов. Погибли 16 детей и учительница, еще 12 детей и 1 взрослый были ранены, а сам Гамильтон застрелился. Это самый смертоносный массовый расстрел в британской истории.

В то же время это был второй за 10 лет такой инцидент в стране - в 1987-м в английском городе Ганкерфорд безработный Майкл Райан застрелил 16 человек и тоже покончил жизнь самоубийством.

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В ответ были приняты 2 закона об огнестрельном оружии, которые объявили вне закона частное владение большинством огнестрельным оружием в Соединенном королевстве.

Томас Гамильтон родился 10 мая 1952 года в Глазго. Против него не раз подавали жалобы в полицию из-за неподобающее поведение в отношении мальчиков - фотографировал их полуголых без согласия родителей. Попал в черный список из-за подозрений в педофилии. Был лидером скаутов, но из-за жалоб его исключили.

Местные слухи о его поведении привели к краху его бизнеса в 1993 году. В последние месяцы жизни жаловался, что его попытки организовать клуб мальчиков критиковали местная полиция и скаутское движение.

Школу снесли через месяц, а на ее месте высадили мемориальный сад. Через 2 года на местном кладбище тоже открыли мемориальный сад.