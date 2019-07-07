Самый богатый мужчина планеты развелся с женой: как изменилось состояние миллиардера

Джефф Безос передал жене 4% акций Amazon. Фото: Сlutch

Основатель Amazon и самый богатый человек планеты Джефф Безос официально развелся с женой Маккензи Безос.

Как отмечается, Безос передаст бывшей жене около 4% акций компании, которые оцениваются в 38 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.

В то же время Джефф Безос останется владельцем 12% акций Amazon, которые оценивают в 114,8 млрд долларов, и сохранит статус самого богатого человека.

Кроме того, Маккензи Безос заявила, что передаст бывшему мужу голосующие права на свои акции.

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Джефф и Маккензи Безос прожили в браке почти 25 лет. За это время у супругов родилось 3 детей. Всего же пара воспитывала 4 - родных сыновей и одну приемную дочь.